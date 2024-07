Os 22 atletas portugueses, mais alguns elementos da Missão portuguesa, vão estar no barco 60 dos 85 que vão descer o Rio Sena, numa inédita cerimónia de abertura, que, pela primeira vez, vai decorrer fora de um estádio olímpico.

Portugal, que nestes Jogos está representado por 73 atletas, vai partilhar a sua embarcação com o Qatar e a Coreia do Norte, num percurso que vai desde a ponte de Austerlitz até à Torre Eiffel e ao Trocadéro, ponto final do espetáculo, a decorrer entre as 19:30 locais (18:30 em Lisboa) e as 23:15 (22:15).

Como foi anunciado na apresentação oficial da equipa portuguesa, a atleta Ana Cabecinha, que vai participar nos 20 km marcha, e o canoísta Fernando Pimenta, que se pode tornar o primeiro português a conquistar três medalhas, vão ser os porta-estandartes.

João Ribeiro, Messias Baptista e Teresa Portela (canoagem), Filipa Martins e Gabriel Albuquerque (ginástica), Duarte Seabra e Manuel Grave (equestre), Fu Yu e Jieni Shao (ténis de mesa), Eduardo Marques, Carolina João, Diogo Costa e Mafalda Pires de Lima (vela), Miguel Nascimento (natação) e Taís Pina, Jorge Fonseca, Patrícia Sampaio, Bárbara Timo, Rochele Nunes e João Fernando (judo) serão os restantes representantes lusos na cerimónia de abertura.

A nível político, Portugal vai estar representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

Os Jogos Olímpicos decorrem até 11 de agosto, consagrando 329 campeões e distribuindo 1.017 medalhas.