O FC Porto reforçou a liderança do campeonato este sábado, 16 de abril, ao golear o Portimonense no Dragão, com hat-trick de Taremi e bis de Evanilson.

Ainda não tinha chegado o intervalo e já o resultado era pesado para o Portimonense, com o marcador a assinalar 4-0. Mehdi Taremi marcou logo aos 19 minutos e voltou a encaixar a bola na rede aos 34', de penálti, após entrada fora de tempo de Lazaar sobre Otávio. Ainda na primeira parte, Marko Grujic fez golo aos 28 minutos e Evanilson aos 40'.

Logo a regressar do intervalo, aos 47 minutos, Taremi faz o terceiro. Seguiu-se Pepe aos 55' e Evanilson bisa aos 60 minutos.

Com trinta minutos de jogo ainda pela frente, a questão era saber se os dragões continuariam a inflacionar o marcador frente à equipa de Paulo Sérgio, que estancou na última ronda, com um triunfo face ao Famalicão (1-0), uma longa série de partidas sem vencer.

Sem surpresa face aos resultados descritos, o FC dominou o jogo desta noite, com mais de 70% de posse de bola e 17 remates.

Com esta vitória, os portistas conseguiram somar o 58.º jogo seguido sem perder no campeonato, estendendo a saga recordista, e pressionar o campeão em título, o Sporting, que tem no dérbi de domingo um dos testes mais exigentes até final da I Liga.

Pinto da Costa recebe assim uma "prenda antecipada", já que amanhã celebra 40 anos da primeira eleição como presidente do clube.

O FC Porto fecha a 30.ª jornada da I Liga com 82 pontos e liderança reforçada no campeonato, frente a um Sporting com 73 pontos e a um Benfica com 64 pontos (com um jogo a menos) e que se defrontam amanhã no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 20:30, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

No caso de o Sporting não vencer no domingo na receção ao Benfica, o FC Porto poderá sagrar-se campeão nacional pela 30.ª vez na 31.ª jornada, na qual se desloca a Braga, em 25 de abril, dia em que os ‘leões’ jogam com o Boavista, no Bessa.