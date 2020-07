Jorge Jesus chegou ao Flamengo com a confiança de quem tem história de títulos num clube de massa, como o Benfica, e a sequência de bons trabalhos como treinador. É uma pessoa com personalidade forte e muita confiança, quase tocando a arrogância, mas que o faz transmitir segurança para o desafio. Somente ele, arrisco eu, seria capaz de embalar e transformar aquela equipa tão rapidamente.

Para o substituir, o Flamengo mirava nomes promissores de treinadores portugueses como Marco Silva e Leonardo Jardim, mas estes preferiram esperar por oportunidades na Europa. Até Carvalhal, sem passagem por um grande, preferiu lutar pelo 3.º lugar com o Braga do que assumir o favorito a vencer na América Latina. A pandemia e a visão de que a América do Sul ainda é um destino exótico para treinadores europeus atrapalhou muito a busca do clube rubro-negro.

Dentro de casa, não há opções válidas para o desafio. Nenhum treinador brasileiro está próximo do nível necessário para, com garantias, pilotar uma máquina como a equipa deixada por JJ. Os experientes, Luxemburgo, Felipão e Abel, estão defasados. A geração que deveria estar no auge, como Mano Menezes, Dorival e companhia, está completamente desvalorizada. Os promissores novos nomes, Rogerio Ceni, Diniz, Tiago Nunes e Roger ainda estão longe do nível ideal. Portanto, só restava olhar para o mercado externo.

Entre os que sobraram, Domenec é uma boa opção. Melhor do que Peseiro, hoje na Venezuela, ou Hierro. Domenec tem conceitos claros e apoio dentro do plantel, já que Rafinha foi seu jogador no Bayern. Demonstrou vontade de assumir o clube e vai ser interessante ver uma filosofia mais guardiolesca em campo no Brasil. Entretanto, será uma mudança grande de estilo em relação ao jogo de movimentação de JJ que encantou o país.

O Flamengo fez certo, mas faz uma aposta. Com este plantel, um treinador com bons conceitos pode, pelo menos a nível nacional, repetir o domínio de 2019. Mas para continuar o crescimento sonhado e dominar o continente para desafiar os europeus, precisará que a sua aposta se pague rapidamente.