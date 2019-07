Apenas se ouve um pequeno burburinho, mas já se sente a tensão a crescer.

É mais um domingo de Verão. No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, Rússia e Bélgica definem quem ficará com a medalha de bronze neste Campeonato da Europa de Sub 20 Divisão B. Apesar de estarmos a falar de uma partida entre duas equipas com enorme talento, as bancadas estão despidas, sendo que aos poucos vão chegando pessoas para marcar lugar para o apogeu desta competição.

Matosinhos, uma cidade à beira mar e quartel geral, tem sido a casa de alguns dos maiores recentes feitos portugueses na modalidade, sendo que em 2015 a seleção Sub 16 feminina protagonizou o maior feito histórico ao conquistar a medalha de prata na Divisão A, a melhor classificação de sempre da nação em competições jovens da FIBA.

E com os minutos a passar, a pressão vai acumulando, ou não fosse Portugal disputar uma final europeia masculina, algo inédito desde o ano 2005, em que conseguiu a promoção à Divisão A — apesar de uma derrota frente a Alemanha na final.

Nos corredores do pavilhão começam a surgir caras conhecidas da modalidade, olheiros das melhores faculdades norte-americanas, mas, sobretudo, amantes do basquetebol de várias gerações. Avós e netos trajados a rigor, famílias completas com camisolas de Portugal e alguns mais ilustres tentando passar despercebidos entre os adeptos mais comuns do basquetebol, mas que são os que mais contribuem para o sucesso deste no país.

As conversas e preocupações estão neste momento focadas em Neemias Queta, um dos guerreiros desta seleção. O jovem português de 2,11m, é, sem dúvida, o maior símbolo atual da modalidade, depois da sua ascensão acutilante na universidade de Utah State e na NCAA, o que o colocou nas bocas do mundo como uma possível escolha para a NBA.

Mas na partida mais importante da sua ainda curta carreira, este não poderá dar o seu contributo devido a uma lesão — que se viria a saber ser uma entorse no joelho — que o deixaria de fora.