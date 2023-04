"Pepe e o FC Porto cumpriram o desejo mútuo há muito expressado de renovar até 2024 o contrato que liga o central de 40 anos ao clube", informa o clube no seu site.

"A epopeia de Képler Laveran Lima Ferreira – um dos melhores da posição na história do futebol – na Invicta iniciou-se no verão de 2004, quando o na altura jovem de 21 anos trocou o Marítimo pelo que se tornou o clube do coração. No Porto, permaneceu até se transferir para o Real Madrid, três anos, dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira e uma Taça Intercontinental depois", é recordado.

O FC Porto escreve ainda que, "em janeiro de 2019, o experiente central regressou a casa, onde na época seguinte juntou outro título nacional e mais uma Taça ao seu recheado palmarés. Eleito para o melhor onze da temporada 2019/20 da Liga, o camisola 3 foi figura de destaque na campanha vitoriosa dos Dragões que culminou com a conquista da dobradinha e contribuiu para a obtenção da Supertaça na antevéspera de Natal de 2020".

"Com uma jovialidade invejável, 33 jogos nas pernas, um golo e uma assistência, foi um dos esteios da equipa que alcançou nova dobradinha em 2021/22, o que lhe valeu outra nomeação para o onze predileto da temporada", aponta ainda o clube azul e branco.

"Ao campeonato e à Taça de Portugal, juntou já em 2022/23 mais uma Supertaça e a primeira Taça da Liga, que levantou em Leiria ao lado de Sérgio Conceição, dois dias após cumprir o 40.º aniversário Com a disciplina, qualidade e energia que lhe são caraterísticas, Pepe vai agora continuar a lutar, tal como todos no clube, para revalidar o título de campeão nacional e para reconquistar a prova rainha", pode ainda ler-se.