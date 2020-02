Este será um prémio ou uma eleição de jogadores que fazem parte da história da liga. Isto é, premiar aqueles que através da sua contribuição fizeram a diferença e ajudaram a Premier League a ser reconhecida como a melhor liga de futebol do mundo. Esta poderá não ser uma transformação drástica — como penso que poderá acontecer nos próximos anos relativamente a regras, formatos, etc — mas é uma novidade no formato atual da melhor liga de futebol do mundo.

A ideia não é, contudo, original, uma vez que já existe um Hall of Fame do futebol inglês desde 2002. Chama-se English Football Hall of Fame e tem como casa o National Football Museum em Manchester. Este reconhece pessoas e equipas que marcaram o futebol inglês. É um evento sóbrio, do qual nem todos os adeptos têm conhecimento e cuja importância é relativa, uma vez que não tem o objetivo de, como acontece nos Estados Unidos, ser um evento popular para atrair as massas.

O Hall of Fame da Premier League não será muito diferente em formato, mas terá em seu redor toda a uma máquina de marketing que não deixará o evento e eleições passarem despercebidas. Este será composto por jogadores que marcaram a liga, desde a sua criação em 1992, que terão de estar reformados e cuja contribuição será avaliada exclusivamente pela sua participação na Premier League e não na restante carreira, caso tenham jogado fora a principal liga inglesa.

No próximo dia 19 de março será o dia em que os dois primeiros membros do Hall of Fame serão anunciados. Na mesma noite, uma lista de potenciais jogadores — a serem eleitos numa próxima cerimónia — será revelada. A construção dessa lista terá também o apoio e intervenção dos adeptos. Estes terão oportunidade de votar e assim escolher também quem fará parte dos anais da Premier League.

Mas no desporto, como na vida, nada é perfeito e diferentes perspetivas têm diferentes opiniões. E, aqui, também temos outros pontos de vista.

A revolta contra a Premier League

Muitos adeptos parecem estar revoltados. As razões para tal parecem girar à volta dos problemas já reconhecidos e falados neste espaço. Preço dos bilhetes, manobras de diversão, futebol inglês americanizado, prioridade ao negócio e não aos adeptos, etc… Muitos parecem concordar com a ideia de que o futebol morreu em 1992, e desde então passou a ser um negócio em vez de um desporto. Compreensível mas ao mesmo tempo uma ideia difícil de parar, uma vez que a Premier League é uma entidade única, é gerida como empresa que é, e irá sempre desenvolver-se como tal.

A grande polémica que leva os adeptos a terem razão é que a Premier League está a tentar instalar — principalmente ao chamar a atenção para jogadores pós 1992 —, segundo muitas pessoas, incluindo John Gilles, ex-jogador do Manchester United, Leeds e West Bromwich Albion, uma ideia de que o futebol começou em 1992 e que, daí para trás, a Premier League não parece reconhecer a existência do futebol inglês. A frase "o futebol morreu em 1992" será ouvida com mais intensidade daqui em diante e a polémica e separação entre a liga e muitos dos adeptos continuará a ser, cada vez mais, uma realidade.