A história deste jogo é um pouco como aquela que se passou no Emirates, em Londres, frente ao Arsenal. O Vitória SC apresentou-se em muitíssimo bom plano, obrigado a que os alemães estivessem em permanente alerta. O primeiro golo aconteceu logo nos minutos iniciais (8’) e numa altura que Eintracht Frankfurt ia concedendo espaços ao ataque vitoriano. Num desses momentos, em contra-ataque, o Vitória SC chegou ao golo por intermédio de Rochinha. Estupefação (leia-se protestos) alemã geral. Quer pelo golo, quer pelo início do lance que originou o golo. Houve canto a favor dos germânicos, dá-se um alivio, a bola chega até Poha, que disputa a jogada com Rode na dureza, mas consegue virar o flanco e meter a bola na direita em Rochinha. O extremo arranca em direção à baliza, não perdoa, e bate rasteiro na diagonal para o lado contrário. Rønnow estava batido e os visitantes estavam na frente.

Depois dá-se a reação do Eintracht. O primeiro aviso foi dado por Gonçalo Paciência, aos 24’, onde, mesmo vigiado por Venâncio, conseguiu dominar a bola de peito, mas disparou (redondamente) para fora. O português, de resto, teve um jogo esforçado mas sem ser particularmente eficaz na hora da finalização. Disso é exemplo um lance à passagem da meia hora, em que Miguel Silva faz uma defesa espetacular em resposta ao cabeceamento de Paciência (assistido pelo melhor jogador em campo do Frankfurt, Filip Kostic). Porém, viria a borrar a pintura pouco depois com uma saída em falso em que permitiu o empate. Num balão surgido após um canto a favor dos alemães, o homem do corredor direito do Frankfurt, Danny Da Costa, pressionou o guardião português, que, num lance em que avalia muito mal a situação, deixou passar a bola entre as mãos.

Quem anda pelo mundo dos videojogos e escrutina a base de dados do Football Manager ou gosta de velocistas no FIFA, já sabe que Kostic na esquerda é um perigo na hora de assistir para golo. No ano passado, na Bundesliga, em 34 jogos, fê-lo por 11 vezes. Hoje, para infortúnio do Vitória SC, faria mais uma. O sérvio, de 27 anos, conduziu pela esquerda, sacou do esquadro da bota e fez um cruzamento milimétrico para dar a Daichi Kamada a oportunidade de marcar o terceiro golo na competição e completar a reviravolta. É certo que a defesa vimaranense também deixou um pouco a desejar, mas seria errado tecer outra consideração à assistência que não o elogio.

A ir para o intervalo o Vitória SC controlava, mas a má abordagem de Miguel Silva tinha dado força anímica ao adversário e permitiu que se fosse para os balneários em desvantagem. O repouso viria a fazer bem as alemães, que entraram mais perigosos, mas a defesa da equipa portuguesa aguentou e os vimaranenses iam conseguindo sair em contra-ataque e criando perigo. Aos 55’, Florent Hanin galgou no lado esquerdo e disparou um míssil à barra que Fredrik Rannow só conseguiu controlar com os olhos.

Por esta altura o relvado ia ficando cada vez mais pesado — a contas da neve que caiu na noite anterior. Era simplesmente difícil fazer uma circulação de bola rápida. No entanto, isso não iria impedir que acontecesse nova cambalhota no marcador, desta feita para a equipa de Ivo Vieira. Cambalhota essa que chegou por intermédio de Musrati. Numa altura em que os adeptos da casa monitorizavam a situação em Liége, acontece um golo, no mínimo, caricaturo. Ou desajeitado, vá. No entanto, como se costuma dizer na gíria futeboleira, isso não importa nada porque elas contam é lá dentro. Dá-se um canto, a bola pinta no meio da área, Al Musrati sente que há situação ali para rematar e, efetivamente, fá-lo — enquanto escorrega. Pelo meio há um desvio, mas o esférico entra no canto superior. Assistência de Pêpê, jogada atabalhoada de Musrati e estava feito o empate. Estávamos no minuto 85’.

Contudo, desde sensivelmente o meio da 2.ª parte que o Vitória SC estava mandão. E com mudanças. Bonatini entrou para o lugar de André Pereira (66’), Rochinha cedeu o lugar a Marcus Edwards (70’). Ora, há substituições que calham bem quando acertadas, e Ivo Vieira deve ter pressentido que o inglês podia acrescentar qualquer coisa ao jogo vitoriano. E assim foi.

Edwards pegou na bola no flanco direito, arrancou por ali fora e rematou a uns 20 metros da baliza e, em cima dos 90’, abria caminho à primeira vitória na fase de grupos para a equipa de Guimarães. É verdade que, mais uma vez, houve estrelinha: a bola sofreu um desvio que atraiçoou Rønnow. Porém, a única coisa que se lamenta é que esta tenha aparecido duas vezes em três minutos no último jogo, e não tenha aparecido noutros jogos. Porque o último lugar do grupo não condiz com o futebol praticado pelo Vitória SC nesta edição da Liga Europa.

Todavia, ainda que assim seja, feitas as contas a classificação final do Grupo F da Liga Europa reza assim: 1.º o Arsenal, com 11 pontos; 2.º o Frankfurt, com 9; 3.º o Standard Liège com menos um, 8; por fim, em 4.º, o Vitória SC com 5.

Bitaites e postas de pescada

O que é que é isso ó, meu?

Há uns anos um sketch famoso dos Gato Fedorento parodiava o antigo internacional Ricardo. "Minha", dizia o guarda-redes enquanto deixava cair sistematicamente as cervejas no chão da praia. Hoje, o guarda redes do Vitória SC teve um lapso e um momento semelhante. É ingrata, a vida dos guarda-redes. Porque se um avançado falha um golo, é penalizado, mas de maneira diferente. Quando é o homem da baliza a fazê-lo, como normalmente tem interferência direta no resultado, é difícil esquecer. No entanto, é difícil não incluir o momento nesta rubrica porque, de facto, é um daqueles que, não obstante a psique do jovem dos conquistadores, teria lugar garantido no Watts, um segmento dedicado a momentos insólitos, dum famoso canal desportivo internacional.

Davidson, a vantagem de ter jeito para endiabrar defesas

É um daqueles jogadores que deverá rumar brevemente a outras paragens, porque é tecnicamente evoluído e tacticamente bastante disciplinado. Correu, batalhou e tentou bater a defesa adversária. Hoje não marcou, mas teve vários momentos em que mostrou que é jogador de bola. Especialmente num lance em que fez uma vírgula a fazer lembrar Ronaldinho Gaúcho (não estou a comparar talentos, apenas e só, o gesto técnico desta noite). Foi bonito

Fica na retina o bom futebol

Pêpê Rodrigues fez uma exibição de encher o olho. O médio, de 22 anos, jogou e fez jogar. Bem escudado por Al Musrati, um pouco mais atrás, nunca deixou as coisas por meias medidas, quer a atacar, quer na hora de prestar auxílio ao quarteto defensivo. Além disso, esteve em dois golos da equipa e foi o motor que os vimaranenses precisavam quando estava em desvantagem. É um jogador a seguir com atenção e que, numa partida complicada, deixou bem assente que Ivo Vieira pode contar com ele.

Nem com dois pulmões chegava a essa bola

David Abraham, aos 33 anos, é um jogador experiente. É alto, forte e imponente no jogo aéreo. Esta noite também capitaneou o Frankfurt. Mas, numa defesa com três centrais, é difícil não ficar com o coração nas mãos sempre que Danny Da Costa sobe pelo flanco direito. É que não basta só ralhar — e ralhou muito durante o encontro —, há que correr também. E isso hoje foi difícil. É certo que muito se deve à dificuldade que envolve marcar Davidson, mas nota-se que a só experiência parece não chegar…