Classificar a atual seleção feminina de futebol dos Estados Unidos da América apenas como uma das melhores equipas da história da modalidade seria negligenciar toda uma luta que foi feita dentro e fora das quatro linhas pela igualdade de género num desporto que nas últimas décadas apenas eternizou ídolos do sexo masculino.

Vamos situar-nos.

Primeiro, por que razão a seleção feminina norte americana é uma das melhores do mundo? Vamos olhar para os feitos: número um do mundo do ranking da FIFA, quatro Campeonatos do Mundo (inclui as duas últimas edições, 2015 e 2019), quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e três Golden Cup.

Segundo, a luta. Tudo começou em 2016 quando Hope Solo, Carli Lloyd, Becky Sauerbrunn, Alex Morgan e Megan Rapinoe apresentaram uma queixa contra a Federação Norte-Americana de Futebol por discriminação salarial. Frustrada com o andar do processo, a equipa retirou a queixa no início de 2019 e apresentou uma nova nos meses antes da seleção norte-americana para participar - e vencer - o Mundial. Assim, no dia oito de março de 2019, 28 jogadoras da seleção de futebol feminino dos Estados Unidos processaram a federação daquele país, alegando discriminação salarial e de condições de trabalho.

Na queixa, apresentada num tribunal federal de Los Angeles, as atletas da seleção campeã do mundo reclamavam as mesmas condições oferecidas à equipa masculina, tanto no que diz respeito a salários, como à qualidade dos tratamentos médicos ou o transporte para os jogos.

De acordo com o jornal The New York Times, as 28 atletas, pedem uma indemnização por danos, que pode atingir vários milhões de dólares. As jogadoras dizem ser obrigadas a disputar mais jogos do que os atletas da seleção masculina e que, apesar de ganharem mais jogos, continuam a receber salários mais baixos do que os homens.