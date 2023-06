O último episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, é especialíssimo porque o convidado faz parte da realeza jornalística desportiva e tem histórias incríveis com as maiores estrelas do basquetebol para contar. O nome? Miguel Candeias. No entanto, antes de as ouvirmos, nesta Parte 1 de um episódio-duplo, o jornalista português ajuda a decifrar a atualidade e comenta a troca de Bradley Beal para os Phoenix Suns e o futuro de Zion Williamson, um talento geracional fustigado por lesões que pode estar de saída dos Pelicans.

Nesta Parte 1 de um episódio-duplo especial, João Dinis e Ricardo Brito Reis recebem o grande Miguel Candeias (o único jornalista não-americano que votou no Prémio MVP das finais) para falar sobre: A troca que levou Bradley Beal para os Phoenix Suns;

Do futuro de Zion Williamson nos Pelicans;

E... muito mais! No entanto, diga-se que esta meia-hora de conversa é só para aguçar o apetite e falar sobre a atualidade desportiva. Daqui a uns dias sai a Parte 2, em que Miguel Candeias abre o jogo e vai contar algumas das suas melhores histórias por território norte-americano em que privou diretamente com as maiores estrelas da NBA. Nomeadamente, umas que envolvem espumante, Nikola Jokic e Dennis Rodman. Não percam! Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

