Em setembro do ano passado, Abel Ferreira revelou que a sua mulher havia prometido vender um dos seus carros de coleção caso o treinador português fosse expulso. Pois, bem, ela cumpriu. Quem o confirmou foi o próprio técnico do Palmeiras.

Ambos tinham chegado a um acordo no ano passado. Caso o treinador português fosse expulso no decorrer de um jogo, a mulher, Ana Xavier, teria toda a liberdade para vender um dos seus carros. Abel Ferreira acabou por ser expulso - até mais do que uma vez desde setembro - e viu a sua garagem mais vazia. Mas não por muito tempo.

"A minha esposa, que me dá nas orelhas, vendeu-me um carro porque lhe disse, por cada expulsão vendes-me um carro, mas por cada título eu compro outro. Empatei, ela vendeu-me um e eu comprei outro", confessou o treinador brasileiro em conferência de imprensa.

Abel Ferreira, refira-se, é um apaixonado por carros, sobretudo os antigos e tem uma vasta coleção, tendo já adquirido alguns no Brasil, como o próprio confessou.