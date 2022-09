Abel Ferreira tem dado que falar no Brasil nos últimos anos, não só pelas conquistas ao serviço do Palmeiras, onde venceu as últimas duas edições da Taça Libertadores, mas também pelas emoções que não esconde no banco de suplentes. De tal forma que desde que está no Brasil já recebeu 32 cartões amarelos e teve ordem de expulsão em cinco ocasiões.

A última ocorreu no passado dia 18, diante do Santos. O treinador português, contudo, já recebeu um aviso sério sobre estas suas reações e esse veio diretamente de...casa.

A sua mulher, Ana Xavier, promete vender um dos seus carros, uma das suas outras paixões, caso o técnico do Palmeiras receba outra ordem de expulsão.

"Tenho uma paixão por carros antigos, até comprei um aqui no Brasil, estou a montá-lo e vou levá-lo para Portugal, é um Mustang de 1966. Aqui ela ainda não fez isso, mas vai fazer. Ela já me disse 'de cada vez que fores expulso vou vender um carro'. Fez isso em Portugal!", afirmou Abel Ferreira numa entrevista ao podcast 'Buzz Talk', no Brasil.