"Após as revelações dos casos de abuso sexual infantil perpetradas no clube nos anos 70, definimos como nossa intenção fazer o que é certo - apoiar totalmente as pessoas afetadas e realizar uma investigação exaustiva sobre o que ocorreu para garantir que abusos como este nunca mais voltem a acontecer".

É assim começa a nota publicada no site do Chelsea sobre o resultado da investigação externa aos casos de abusos sexuais no clube na década de 70.

O caso não é único e inclui-se numa série de denúncias que ocorreram em Inglaterra. O processo foi desencadeado por declarações do ex-futebolista Andy Woodward, que admitiu ter sido molestado sexualmente em criança, quando jogava no modesto Crewe Alexandra. O desabafo de Woodward foi secundado por outros ex-futebolistas ingleses, que apontaram ainda o nome do ‘olheiro’ Eddie Heath, já falecido, que integrou a equipa técnica do Chelsea na década de 70, como um dos abusadores.