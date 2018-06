A UEFA proibiu o clube italiano de participar nas provas europeias por incumprimento do Fair Play Financeiro.

"Este clube [AC Milan] está excluído de participar nas próximas competições de clubes da UEFA, nas quais se qualificaria nas próximas duas épocas (2018/19 e 2019/20, sujeito a qualificação)", pode ler-se no comunicado hoje publicado.

O clube do avançado André Silva poderá, todavia, recorrer desta decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto.

O AC Milan foi o sexto qualificado na primeira liga de futebol italiana.

Esta não é a primeira vez que o clube italiano fica fora das provas europeias: em 1991, quando disputada a segunda mãe dos quartos de final contra o Olympique de Marselha, em França, os italianos perderam o encontro por desistência — depois de saírem se campo na sequência de um problema de iluminação. A decisão custou-lhes um ano de suspensão das competições europeias. O diretor do Milan à data, Adriano Galliani, foi suspenso por dois anos de funções associadas ao futebol.