O turco Hakan Calhanoglu foi o ‘homem do jogo’, referente à 14.ª jornada, com duas assistências (Rebic, aos 10 minutos, e Theo Hernández, aos 90+2) e um golo, de penálti, aos 17.

Do lado da turma romana, marcaram o espanhol Luis Alberto (28) e o ‘inevitável’ Ciro Immobile (59), que tinha falhado um pontapé dos onze metros aos 28 minutos.

Com a vitória, o AC Milan regressou ao topo da Serie A com 34 pontos, mais um do que o Inter Milão (33), que venceu hoje fora o Verona por 2-1, com golos de Lautaro Martinéz (52) e Skriniar (69) para os visitantes, e de Ivan Ilic para a formação da casa.

Já a Roma, orientada pelo técnico português Paulo Fonseca, está no terceiro posto da Serie A com 27 pontos, depois da vitória em casa por 3-2 contra o Cagliari (15.º, com 14 pontos).

Logo depois, no quarto lugar, com 26 pontos, está o Sassuolo, que ganhou na deslocação ao terreno da Sampdoria (3-2) – o internacional luso Adrien Silva entrou aos 37 minutos -, com golos de Hamed Traoré (02), Caputo (56) e Berardi (58), enquanto que, pelo emblema de Génova, marcaram Quagliarella (55) e Balde Keita (84).

O Nápoles está em quinto (25 pontos), mas tem menos um jogo disputado do que o pelotão da frente, tendo hoje empatado 1-1 com o Torino, o último classificado: Armando Izzo adiantou os forasteiros, aos 56, e Lorenzo Insigne salvou um ponto, aos 90+2.

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, é sexta classificada com 24 pontos (perdeu na terça-feira por 3-0 com a Fiorentina), seguida pela Atalanta (22 pontos), que hoje empatou fora com o Bolonha.

Luis Muriel, avançado colombiano da Atalanta, ‘bisou’ no encontro (aos 22 e 23 minutos), enquanto Tomiyasu (73) e Neuhen Paz (82) obtiveram a igualdade para o Bolonha (13.º, com 15 pontos).

O Génova levou a melhor sobre o Spezia (2-1) e é o 18.º, com 10 pontos, enquanto o Benevento ganhou à Udinese (2-0) e está na 10.ª posição, com 18 pontos. O Spezia é 17.º, com 11 pontos, e a Udinese a 12.ª, com 15.