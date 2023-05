Ackermann, de 29 anos, venceu ao sprint no final dos 219 quilómetros entre Camaiore e Tortona, cumpridos em 5:09.02 horas, batendo sobre a meta o italiano Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), segundo, e o britânico Mark Cavendish (Astana), terceiro.

Os primeiros lugares da geral mudaram por força do abandono do britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), que era terceiro a cinco segundos de Thomas, líder com dois segundos de vantagem para o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo, e 22 para João Almeida, que sobe ao pódio.

Na quinta-feira, a 12.ª etapa liga Bra a Rivoli em 179 quilómetros e inclui duas contagens de montanha, uma de terceira e outra de segunda categorias.