A bala de borracha, de acordo com o jornal, terá sido disparada por um PSP numa altura em que as autoridades tentavam conter o lançamento de pirotecnia pelos adeptos ainda antes da passagem do autocarro com a equipa do Sporting.

"Eu estava com amigos. À nossa volta estava tudo a abrir fogo de artifício e engenhos pirotécnicos. Como já tinha a experiência do ano anterior, e sabia que a Polícia podia intervir com cassetetes, procurei afastar-me tanto quanto pude. De repente vi agentes armados com shotgun a disparar sobre a multidão e o que aconteceu foi que uma bala perdida acertou-me no olho esquerdo e fiquei cego”, disse Bernardo Topa ao jornal Record, relatando o que aconteceu.

"A bala destruiu o olho. Saí dali a correr desesperado com dores e a escorrer sangue. Depois a ambulância ainda demorou a chegar, mas acabei por ser transportado para o Hospital de São José, onde fui operado para retirar os estilhaços e continuo internado", explicou ao jornal.