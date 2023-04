Um adepto do Desportivo de Chaves sofreu hoje um ataque cardíaco durante o jogo que opôs flavienses e Sporting de Braga, acabando por falecer.

No final do encontro, que terminou com a vitória do Sporting de Braga, Artur Jorge, treinador dos bracarenses, deixou "uma palavra à família do adepto que faleceu na bancada". "Os meus sentimentos em nome do Sporting de Braga também", disse na flash interview.

Também Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, lamentou "a morte de um adepto flaviense. É um momento triste para nós", disse.

O adepto foi assistido no local, foi alvo de manobras de reanimação e foi, posteriormente, transportado para o hospital, mas acabou por não resistir.

O Braga venceu o Desportivo de Chaves por 2-1, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. Iuri Medeiros (16') e Abel Ruiz (59') marcaram pelos bracarenses, enquanto Olávio Vieira dos Santos Junior (42') fez o golo flaviense.

O Braga manteve assim os seis pontos de vantagem para o Sporting, subindo de form provisória ao segundo lugar, já que o FC Porto recebe hoje ainda o Portimonense.