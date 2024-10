‘Kikas’, ex-top mundial, foi o primeiro a entrar no mar, para competir na 12.ª bateria da segunda ronda, mas ficou no quarto e último lugar com 9,67 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,17 e 4,50), atrás do mexicano Alan Cleland (9,83), do australiano Morgan Cibilic (11,67) e do peruano Lucca Mesinas (12,10), com os dois últimos a avançarem para a próxima fase.

Já Afonso Antunes, que se tinha apurado na véspera para a terceira ronda, ficou no terceiro posto da terceira bateria (12,07), na qual defrontou o japonês Kanoa Igarashi (17,34), o brasileiro Deivid Silva (13,37) e o norte-americano Nat Young (10,56).

Com estas eliminações, e após um dia em que apenas competiram os homens, a bicampeã europeia Yolanda Hopkins é agora a única portuguesa em prova, e vai encarar a australiana Ellie Harrison no terceiro ‘heat’ (bateria) dos oitavos de final.

A próxima chamada do EDP Ericeira Pro está agendada para as 07:30 de quinta-feira, para análise das condições e um possível início da prova às 08:05.

O período de espera da penúltima prova das Challenger Series (CS) decorre até 06 de outubro na praia de Ribeira d’Ilhas, na Ericeira, em Mafra.