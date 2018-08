FC Porto e Benfica vão conhecer hoje os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, que na edição 2018/19 terá uma imagem renovada e dois horários diferentes de jogos (17:55 e 20:00).

O sorteio está marcado para o Forum Grimaldi, no Mónaco, a partir das 17:00 (horas em Lisboa), quando também vão ser revelados os vencedores dos prémios anuais da UEFA, para os quais Cristiano Ronaldo está nomeado para melhor jogador e melhor avançado.

FC Porto, campeão nacional, e Benfica, vice-campeão, vão integrar o pote dois do sorteio, sabendo que vão encontrar na fase de grupos, a disputar entre 18 de setembro e 12 de dezembro, um dos cabeças de série, casos de Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Bayern Munique, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain e Lokomotiv Moscovo.

Além de um dos oito ‘tubarões’, as equipas lusas vão deparar-se com um rival do pote três (Liverpool, Schalke 04, Lyon, Mónaco, Ajax, CSKA Moscovo, PSV Eindhoven e Valência) e com um do quarto (Estrela Vermelha, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Inter Milão, Hoffenheim e AEK Atenas).

No pote dois, FC Porto e Benfica evitam medir forças com outras potências, como Borussia Dortmund, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Nápoles, Tottenham e Roma.

Depois de terminada a fase de grupos, a ‘Champions’ é retomada em 2019, em 12 de fevereiro, com a primeira mão dos oitavos de final, nos quais surge também a novidade da possibilidade de ser feita uma quarta substituição no prolongamento.

A final da competição está marcada para 01 de junho de 2019, no Estádio Metropolitano, em Madrid.