Alcaraz, de 20 anos, impôs-se a Musetti em duas horas e oito minutos, na terra batida do segundo torneio do Grand Slam de 2023, repetindo, pelo menos, o melhor resultado que tinha no ‘major’ parisiense, obtido no ano passado.

O espanhol, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2022, vai disputar a presença nas meias-finais frente ao vencedor do encontro entre o austríaco Sebastian Ofner, 118.º da hierarquia, e o grego Stefanos Tsitsipas, quinto do circuito.