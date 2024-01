No primeiro Grand Slam da temporada, Alcaraz, de 20 anos, superou o 60.º do ranking mundial por 6-4, 6-4 e 6-0, num encontro que teve a duração de uma hora e 50 minutos, na Rod Laver Arena, em Melbourne.

O espanhol, que tinha como melhor resultado no Open da Austrália a presença na terceira ronda, em 2022, vai agora disputar o acesso às meias-finais frente ao alemão Alexander Zverev, sexto do ranking, que bateu o britânico Cameron Norrie, 22.º, por 3-2, com os parciais de 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 e 7-6 (10-3).