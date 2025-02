Segundo a Reuters, há uma operação policial em larga escala em andamento perto da estação central de comboios.

Há pelo menos 20 pessoas feridas, diz o jornal alemão Bild. Duas das pessoas estão em estado grave, incluindo uma criança.

O atropelamento terá acontecido numa manifestação do sindicato Verdi, com mais de 1000 pessoas presentes.

A polícia disse no X que conseguiu deter o motorista do Mini Cooper e não considera que este represente qualquer outra ameaça.

De recordar que cerca de 60 chefes de Estado e de Governo reúnem-se a partir de sexta-feira na Conferência de Segurança de Munique, conhecida pela sigla em inglês MSC.

A conferência, que decorre até domingo, reúne todos os anos a elite geopolítica mundial na capital da Baviera, no sudeste da Alemanha.

A reunião deste ano realiza-se num contexto particularmente agitado, logo após a posse da administração de Donald Trump nos Estados Unidos e da nova Comissão Europeia.

Decorre ainda numa altura de tensão entre Israel e o Hamas, com a ameaça do fim do cessar-fogo, e no contexto da proposta de Trump de transformar Gaza numa “Riviera do Médio Oriente”, mas sem os palestinianos.