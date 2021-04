O incidente ocorreu aos 36 minutos de jogo da primeira parte, numa partida a contar para a Liga Espanhola, adianta o El País.

Depois de uma disputa de bola entre Mouctar Diakhaby e Juan Cala, o atleta do Cádiz terá insultado racialmente o jogador do Valência, francês com origem guineense.

Como resultado, Diakhaby atravessou metade do campo para confrontar Cala e os jogadores tiveram de ser separados, tendo o francês sido admoestado com o cartão amarelo pelo árbitro, Medié Jiménez, que não terá presenciado o ato.

Diakhaby terá então explicado o sucedido ao oficial da partida e tanto o central brasileiro Gabriel Paulista como o capitão de equipa do Valência, Gayà, avisaram o seu treinador, Javi Gracia, que a equipa ia sair de campo em protesto. A equipa do Cádiz também seguiu o caminho dos balneários e o encontro esteve interrompido cerca de 20 minutos.

Depois de vários minutos de discussão junto à zona dos balneários, adianta o jornal espanhol, o Valência decidiu regressar à partida sem Diakhaby, que se recusou a continuar devido ao alegado insulto de Cala. Como tal, o técnico dos valenciados substituiu-o por Hugo Guillamón e a partida foi reatada 20 minutos depois da paragem.

Como resposta oficial a este acontecimento, a conta oficial do Valência informou na rede social Twitter que os jogadores regressaram ao campo "para lutar pelo símbolo do clube, mas que condenam de forma firme todas as formas de racismo. Não ao racismo”.

Num segundo tweet, a mesma conta adiantou "total apoio" do clube a Diakhaby, que terá pedido "a todos os seus companheiros a regressar ao campo para lutar" pelo resultado.

Por altura da interrupção, a partida da 29.ª jornada da Liga espanhola estava empatada 1-1, com Juan Cala, precisamente, a inaugurar o marcador para o Cádiz, aos 14 minutos, e Kevin Gameiro a repor a igualdade, aos 19, após assistência de Gonçalo Guedes.