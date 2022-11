O anúncio foi feito pelo Rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, de acordo com vários meios de comunicação social regionais. O setor público e privado saudita terá um dia de descanso, esta quarta-feira, graças ao triunfo memorável da equipa comandada por Hervé Renard.

A sugestão partiu do príncipe Mohammed bin Salman, com o rei Salman a aceitar.

A decisão faz lembrar a célebre frase de Eder, nos festejos da seleção portuguesa à chegada a Lisboa, depois de vencer o Campeonato da Europa, em 2016: "Amanhã é feriado, c...!".

A formação ‘albi-celeste’, que procurava igualar o recorde mundial de invencibilidade da Itália (37 jogos), marcou primeiro, por Lionel Messi, de penálti, aos 10 minutos, mas Saleh Al Shehri, aos 48, e Salem Al Dawsari, aos 53, selaram a reviravolta.

O conjunto asiático é, assim, o líder do Grupo C, do qual fazem parte também o México e a Polónia, que se defrontam ainda hoje, pelas 16:00 (em Lisboa), em Doha.