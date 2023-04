“Não aumentámos o estatuto [por estar nos quartos de final], mas olham para nós de forma diferente do que olhavam antes do jogo com o Arsenal e continuamos a ser um ‘outsider'”, salientou o treinador, na véspera do encontro da primeira mão dos ‘quartos’.

Rúben Amorim falava com os jornalistas em conferência de imprensa, no Estádio da Juventus, em Turim, onde os ‘leões’ têm menos “responsabilidade”, face ao estatuto europeu da ‘Juve’.

“Temos a responsabilidade de vencer, mas é um mundo diferente do campeonato. Deixamos a responsabilidade para a Juventus e vamos utilizar isso para nos dar algum conforto no jogo. Temos de ter a noção da qualidade da Juventus, toda a gente diz que não está a fazer a melhor época, mas, sem os pontos retirados, estaria em segundo lugar [no campeonato]”, analisou Amorim.

O treinador luso recordou que o conjunto transalpino “tem várias finais e um palmarés com vários títulos europeus”, para justificar a diferenças, sem esquecer que é uma eliminatória com duas mãos, pelo que “há que ter noção disso durante o jogo”.

Por fim, o técnico ‘leonino’ deu o mote para sair com o triunfo de Turim e continuar em prova, na qual “tudo é possível”.

“Nós acreditamos que tudo é possível. Principalmente quando acabou a eliminatória com o Arsenal. Nós vencemos e, principalmente, a forma como jogámos, é óbvio que a equipa tem de acreditar mais. Vamos procurar entrar bem como em Londres, mas a Juventus é uma equipa diferente do Arsenal, baixa e sobe linhas consoante o que o jogo pede. É uma equipa muito mais experiente. Temos de tentar ter bola, estar muito concentrados”, concluiu.

O lateral direito Ricardo Esgaio marcou igualmente presença na conferência de imprensa, para concordar com as palavras do seu técnico, relativamente às diferenças entre os ingleses e os italianos.

“Equipas completamente diferentes. O Arsenal tinha outras características, a Juventus tem mais experiência a nível europeu, analisámos bem os jogos deles e sabemos o que esperar amanhã [quinta-feira]”, expressou.

O Sporting defronta a Juventus em Turim, a partir das 20h, num encontro que terá arbitragem do turco Halil Umut Meler e transmissão televisiva na SIC e na SPORTTV 1.