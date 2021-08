“A nossa preocupação é a nossa equipa. Estamos numa boa fase, mas sabemos que o Belenenses SAD sempre nos causou muitos problemas. Queremos ser superiores e ter um melhor resultado”, sublinhou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Constatando conhecer bem a equipa orientada por Petit, que “mudou um bocadinho este ano, com dois avançados e três médios, em 3-5-2”, Rúben Amorim destacou a dupla atacante composta pelo senegalês Alioune Ndour, “um jogador muito forte no espaço, muito alto, com técnica e muito perigoso”, e o colombiano Mateo Cassierra, que “continua a jogar muito forte entre linhas, não sendo tão vertical como Ndour”.

Além dos dois avançados, o treinador sportinguista referiu que Afonso Sousa tem aparecido mais recuado no terreno de jogo, como terceiro médio, considerando-o “o melhor jogador entre linhas” no plantel do Belenenses SAD, adversário que enfrentará uma formação ‘verde e branca’ já reforçada com Nuno Mendes, recuperado de lesão.

“O Nuno Mendes foi convocado e é mais uma opção para amanhã [sábado]. Temos dois bons jogadores para essa posição. Irá entrar aquele que sentirmos que é a melhor solução para este jogo”, expressou o treinador, que tem Rúben Vinagre como solução.

Numa conferência de imprensa pautada pelo ‘mercado’ de transferências, que encerra no final do mês, Amorim foi questionado sobre a possível chegada do guarda-redes João Virgínia, para colmatar a venda de Luís Maximiano aos espanhóis do Granada.

“Não temos certezas de nada. Vamos ver, levar isto dia a dia, como tem de ser levado. Não vale a pena sofrer por antecipação. O João Virgínia é um excelente guarda-redes, é um jovem com futuro, mas ainda não é guarda-redes do Sporting”, atirou o técnico.

Na frente de ataque, Rúben Amorim vincou que ficará apenas com Paulinho e Tiago Tomás e, “em caso de emergência, há jogadores que poderão passar por lá”, tendo desvalorizado uma publicação de Pedro Gonçalves durante a semana, nas redes sociais, que ‘assustou’ os adeptos sportinguistas com uma eventual saída do clube.

O líder Sporting, com seis pontos, recebe o Belenenses SAD, 17.º e penúltimo, sem pontos, às 20:30 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da terceira ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.