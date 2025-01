A internacional lusa repetiu assim as eleições de 2018, 2020 e 2021, sucedendo à brasileira Bianca Castagnaro, que venceu as duas últimas edições e que era uma das 10 nomeadas a este prémio.

O português Edu Sousa, que atua nos espanhóis do El Poso Múrcia, está entre os possíveis vencedores do prémio de melhor guarda-redes masculino, que será anunciado no domingo.

O Futsal Planet já tinha anunciado Lúcio Rocha como o melhor jogador jovem do mundo em 2024.