O treinador do Nápoles, Carlo Ancelotti, que treinou o Real Madrid entre 2013 e 2014, considerou hoje que a contratação do português Cristiano Ronaldo pela Juventus vai oferecer uma motivação extra aos vice-campeões italianos de futebol.

“O futebol italiano vai beneficiar disto [da chegada do Ronaldo]. Vai beneficiar a Juventus e vai beneficiar todos. Para o Nápoles vai ser uma motivação extra para competir com a Juventus, assim como para todas as outras equipas”, afirmou o técnico, em declarações à comunicação social, no estágio do clube napolitano, em Dimaro.

Ancelotti comandou os ‘merengues’ na conquista pela 10.ª Liga dos Campeões, em Lisboa, em 2014, a sua segunda como treinador, depois de ter vencido três como jogador, e elogiou o profissionalismo do avançado.

“O Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo, quiçá o melhor. Conheço-o muito bem, conheço a sua seriedade e o seu profissionalismo”, afirmou.

Questionado sobre a curiosidade de ambos coincidirem no campeonato italiano na mesma época, Ancelotti, que sucede no comando técnico do Nápoles a Maurizio Sarri, respondeu com humor: “É uma casualidade voltar a Itália no mesmo ano em que chega o Cristiano. Talvez daqui a 10 anos se diga que ‘naquela época chegaram a Itália Ronaldo e Ancelotti’ e então comparar-nos”.

O italiano, de 59 anos, voltou à Série A, nove anos depois de ter orientado o AC Milan, contando passagens pelo comando técnico de Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern Munique. Antes, já tinha treinado Juventus, Parma e Reggiana.