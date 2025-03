Em Gdansk, Portugal, quarto no último Mundial, perdia ao intervalo, por 16-13, somou o primeiro empate nesta fase de qualificação e segurou o primeiro lugar, com cinco pontos, mais um do que a Polónia, que volta a defrontar, no domingo, às 17h30, em Odivelas.

Qualificam-se os dois primeiros e os quatro melhores terceiros classificados de cada um dos oito grupos para a 17.ª edição do Campeonato da Europa vai ser disputada entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, numa organização conjunta de Dinamarca, Noruega e Suécia.

Portugal procura a nona fase final, a quarta consecutiva, depois das presenças em 1994, 2000, 2002, 2004, 2006, 2020, 2022 e 2024.