O médio internacional sub-21 português André Horta vai jogar no Los Angeles Football Club, anunciou hoje o novo clube da Liga norte-americana de futebol (MLS).

O jogador de 21 anos, que está a alinhar em 2017/18 no Sporting de Braga, por empréstimo do Benfica, é o terceiro jogador confirmado pelo conjunto californiano, depois do mexicano Carlos Vela e do uruguaio Diego Rossi.

“LAFC anuncia hoje que o médio André Horta assinou como terceiro reforço, proveniente do Benfica. O jogador ocupa uma vaga de internacional e integrará o plantel assim que chegar o seu certificado internacional e o visto”, anunciou o clube.

De acordo com o treinador do Los Angeles FC, Bob Bradley, André Horta, apresentado no sítio do clube aos adeptos com um vídeo do golo apontado a época passada pelo Benfica em Tondela, na ronda inaugural, é um jogador “versátil e tecnicamente evoluído”.

“O André (Horta) estava identificado há bastante tempo e pensamos que é o jogador ideal para o que pretendemos. Vai orgulhar a nossa cidade e os nossos adeptos”, disse o diretor-geral do clube para o futebol, John Thorrington.

O primeiro encontro do novo clube da MLS está marcado para 29 de abril.

André Horta, que já confirmou a transferência nas redes sociais, marcou hoje o segundo golo de Portugal, que venceu por 4-2 na Suíça, depois de estar a perder por 2-0, em encontro do Grupo 8 de apuramento para o Europeu de sub-21.