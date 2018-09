O médio internacional português André Martins realizou esta quinta-feira o primeiro treino pelo Légia Varsóvia, que é treinado por Ricardo Sá Pinto, confirmou o clube polaco no seu site.

O jogador de 28 anos reencontra Sá Pinto, que o orientou no Sporting, e que chegou no início da época ao clube da capital polaca.

André Martins cumpriu as duas últimas temporadas nos gregos do Olympiacos, agora treinado por Pedro Martins, sendo que se comprometeu com o Légia Varsóvia por uma época, com uma segunda de opção.