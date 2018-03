O jogo entre AC Milan e Génova parecia condenado ao empato sem golos, mas nos descontos André Silva, de cabeça, desfez a igualdade e deu a vitória aos 'rossoneri'.

Com o campeonato italiano a entrar na reta final qualquer ponto perdido pode colocar a qualificação europeia em risco. O AC Milan ainda não desistiu de um lugar que leve os rossoneri até à Liga dos Campeões na próxima temporada e André Silva pode ter dado este domingo um importante contributo para essa disputa.

O português que saltou do banco aos 68 minutos para o lugar do turco Hakan Calhanoglu, desfez o empate entre a equipa de Milão e o Génova quando o jogo parecia condenado a ficar empatado sem golos. Aos 90+4 respondeu com um bom cabeceamento a um cruzamento de Suso, da direita, e marcou o golo que deu a vitória à turma de Gattuso.

O antigo avançado do FC Porto não fazia abanar as redes desde 23 de novembro de 2017, dia em que bisou frente ao Áustria de Viena em jogo a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

Na sua primeira temporada ao serviço dos rossoneri, André Silva soma um total de 9 golos e 2 assistências distribuídos por 32 jogos.