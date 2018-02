O treinador português de futebol André Villas-Boas elogiou hoje o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, considerando-o "o melhor do mundo".

“Vejo Guardiola ganhar noutro país. O City acaba de se sagrar campeão da taça de Inglaterra com um futebol maravilhoso, que as suas equipas jogam. Para mim é o treinador da década, o melhor do mundo”, destacou Villas-Boas, em visita ao Mónaco como embaixador da Academia Laureus.

“Reinventou o estilo, a forma de jogar e a relação tempo-espaço no futebol”, acrescentou.

Durante cinco anos, Villas-Boas foi adjunto de José Mourinho, tendo-o acompanhado no FC Porto, Chelsea e na sua primeira temporada no Inter Milão e não esconde o mérito que este teve na transformação da metodologia de treino no mundo do futebol.

“Mourinho, no seu tempo, transformou os planos de treino. Os treinos não eram metódicos ou científicos. O impacto que ele teve na Europa mudou a forma como os treinadores preparam os jogos”, referiu.

Villas-Boas, no entanto, não gostaria de regressar a Inglaterra para defrontar Guardiola e Mourinho.

“Voltar à ‘Premier League’ não está nos meus planos. Foi uma experiência muito boa a nível pessoal e profissional, mas em títulos”, recordou o ex-treinador do Shanghai SIPG.

O técnico, que no início do ano disputou o rali Dakar, já passou por clubes como Académica, FC Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit São Petersburgo, ambicionando conhecer novos campeonatos.

“Na próxima temporada gostava de treinar em Espanha, Alemanha, Itália ou França”, concluiu.