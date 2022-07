O acordo foi o culminar de algumas semanas de conversações que chegaram a parecer comprometidas perante as exigências de Di Maria, que negociou como jogador livre.

O antigo jogador do Benfica, de 34 anos, assinou o contrato depois de ter sido submetido a exames médicos, e vai envergar na Juventus a camisola número 22, sendo a sua primeira experiência em Itália, depois de ter passado por Portugal, Espanha (Real Madrid), Inglaterra (Manchester United) e França (Paris Saint-Germain).

A Juventus enalteceu, no seu sítio oficial na internet, as qualidades do extremo argentino, designando-o como um campeão, capaz de marcar golos e assistências, e de galvanizar uma equipa, com a sua técnica e visão de jogo.