Os jogos das ligas nacionais e internacionais de League of Legends, Counter-Strike e FIFA 2020 têm estreia marcada na Sport TV, dia 12 de maio, que, pela primeira vez, passa em televisão, conteúdos de programação exclusivos dedicados aos Desportos Eletrónicos e ao Gaming.

O conceito do novo programa de Esports – “Sport TV gaming news”, desenvolvido em parceria com a produtora The Rainbow, conta com a presença de vários profissionais dos desportos eletrónicos que farão comentários dos desportos eletrónicos e gaming. Entre os comentadores estarão “streamers e youtubers, assim como developers de jogos, realidade aumentada ou da saúde no Gaming”, anuncia a empresa. Haverá ainda espaço a “noticiários, lançamentos de videojogos, reportagens, rubricas dedicadas a videojogos clássicos e a jogos mobile”.

Para Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, “a aposta da Sport TV em conteúdos de programação de desportos eletrónicos tem por objetivo levar mais formas de competição desportiva, com crescente expressão nacional e mundial, a todos os portugueses”, realça.

“De acordo com o Ecosystem Report 2020, o mercado global dos eSports em 2023 vai superar os 1,5 mil milhões de dólares, com uma taxa de crescimento anual de audiência de streaming de 9%, o que representará um incremento total de 454 milhões de viewers [espectadores] em 2020 para 646 milhões em 2023. Em Portugal, o mercado do Gaming já representa, hoje, cerca de 250 milhões de euros. Estou convicto e que este é um formato único em Portugal”, finalizou.