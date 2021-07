O antigo futebolista brasileiro Duda, que representou o Vitória de Setúbal, FC Porto e Oliveira do Douro, morreu no sábado aos 73 anos, informaram hoje os 'dragões' no seu sítio oficial na Internet.

"Faleceu ontem [no sábado], aos 73 anos e a pouco menos de um mês de completar 74, Duda, avançado brasileiro que representou o FC Porto entre as épocas de 1976/77 e 1980/81", refere o clube na sua página, adiantando que o ex-jogador morreu em Maceió, sua terra natal, no Brasil. Os 'dragões' lembram que o antigo avançado fez parte da equipa que "quebrou o jejum de 19 anos sem a conquista do título nacional" na temporada de 1977/78, e que marcou um 'hat-trick' ao Manchester United (4-0) na extinta Taça das Taças. O avançado, que também podia jogar a extremo direito, começou em Portugal por vestir a camisola do Vitória de Setúbal, durante quatro épocas, antes de se mudar para Sevilha, onde esteve uma temporada e antes de se ligar ao FC Porto, até 1980/81. Em 1981/82 voltou ao Vitória de Setúbal, mas foi no FC Porto que conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal.