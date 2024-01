“A AS Roma tem a satisfação de confirmar que Daniele De Rossi foi nomeado treinador principal até 30 de junho de 2024”, refere o clube na sua página oficial, lembrando ainda o vínculo de 18 anos, em quase toda a carreira, como jogador ‘giallorrosso’.

Como jogador, De Rossi, nascido em Roma, chegou ao clube ainda adolescente, em 2000, e estreou-se na equipa principal em 2001, mantendo-se 18 temporadas, até 2018/19, numa carreira que terminou em 2020, após curta passagem pelo Boca Juniors.

“Gostaria de agradecer à família Friedkin por me confiar a responsabilidade de treinar a Roma. Da minha parte, não conheço outro caminho senão a dedicação, os sacrifícios diários e dar tudo o que tenho para enfrentar os desafios que nos esperam até ao final da época”, disse De Rossi, citado pelo clube.

O antigo médio, que tem apenas experiência como adjunto na seleção italiana e treinador da SPAL (Série B), substitui no cargo José Mourinho, que não resistiu aos maus resultados, depois de um empate e duas derrotas, uma das quais a ditar a eliminação nos quartos de final da Taça de Itália, diante da rival Lazio (1-0).

A Roma, atual nona classificada na Série A italiana de futebol, a 22 pontos do líder Inter Milão, conta no plantel com os portugueses Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa.