"Obviamente, fica toda a gente frustrada. Ficam os jogadores frustrados, eu fico frustrado, os adeptos ficam frustrados. É normal que houvesse alguma insatisfação no final da partida", frisou.

O treinador salientou "que os jogadores têm dado tudo", mas que "têm sido traídos", nos últimos lances, "por golos que têm causado pontos", esperando que a correção dos erros durante os últimos treinos dê frutos na Madeira.

Em relação ao adversário de domingo, António Folha realçou que espera um Marítimo "muito aguerrido e muito forte", que "vai tentar de tudo, de todas as maneiras", para vencer a partida.

O jogo entre Marítimo, 15.º classificado, com 10 pontos, e Portimonense, 16.º, com sete, realiza-se no domingo, às 15:00, no Estádio do Marítimo, no Funchal.