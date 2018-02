O dirigente desvalorizou as ausências de representantes do Sporting e do FC Porto, bem como a presença, pela primeira vez, do Benfica em reuniões deste grupo.

“Sempre dissemos desde a primeira hora que este grupo quer o melhor para o futebol português e pretende combater as assimetrias que existem dentro do futebol português e as diferenças para os outros. O que queremos é trabalhar em conjunto para que essas assimetrias sejam diluídas”, começou por dizer António Salvador, no final de mais uma reunião do G15.

O presidente do Sporting de Braga, no papel de porta-voz do grupo de clubes, não quis particularizar as presenças dos clubes, desviando assim as atenções da estreia do Benfica e de nova ausência de FC Porto e Sporting.

“Não vou comentar quem esteve ou não esteve presente. Essa não é a essência deste grupo. A essência são os problemas e as soluções para o futebol português. Temos de trabalhar todos, todos clubes juntamente com as estruturas do futebol. Foi isso que debatemos aqui, à imagem do que fizemos anteriormente. Repito, não é importante falar de quem esteve ou não esteve presente. O importante é o que foi discutido, o que queremos discutir e ver alterado. Só com os clubes unidos, todos unidos, será possível dar a volta e sair por cima”, disse.

Em relação às conclusões desta reunião, António Salvador foi parco em palavras.