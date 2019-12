Antunes sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito em 14 de abril de 2019, também frente ao Valladolid, na liga espanhola da temporada passada.

Depois de ter sido convocado para os dois encontros anteriores, o lateral esquerdo voltou a jogar, ao ser lançado pelo treinador José Bordalás aos 85 minutos.

O Getafe venceu a parida da 17.ª jornada da liga espanhola, por 2-0, com golos de Cucu (36 minutos) e de Angel (82), subindo ao quarto lugar, com 30 pontos, a cinco do líder FC Barcelona, que tem menos um jogo.