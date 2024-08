A palavra “Olímpicos” tem origem no nome da cidade de Olímpia, na Grécia, onde foram disputados os primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade, no ano de 774 a.C, no século VIII.

Com 280 participantes, o atleta Coroebus of Elis tornou-se o primeiro campeão olímpico, ao vencer a única prova em competição - o chamado “Estádio”, que consistia numa corrida de 192 metros. Sem um sistema de medalhas, que apenas entrou em vigor em 1908, os atletas vencedores eram coroados com uma “coroa de oliveira”, mais conhecida como “kotinos”, o símbolo da vitória na Grécia Antiga.

Desde então que, de quatro em quatro anos, e entre agosto e setembro, milhares de pessoas rumavam, a partir das várias regiões da Grécia, a designada “Cidade das Olimpíadas” para, em honra de Zeus, o maior Deus da mitologia grega, assistirem à competição.

Ao longo dos anos, o número de provas e de modalidades incluídas, bem como o tempo da competição, foram-se modificando. Com as alterações na vida política da Grécia, ou seja, com os romanos no poder, as Olimpíadas ganharam uma nova e maior importância para a população. A partir daqui, a história da competição foi ganhando novas características, sobretudo desde 1896, o primeiro ano de Jogos Olímpicos da Era Moderna.

