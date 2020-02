Segundo o relatório a que a Lusa teve hoje acesso, a equipa de arbitragem, liderada por João Bento, foi alertada pelos delegados da Liga de clubes de que "o produto que estava a ser colocado [para efetuar a marcação das linhas] estava dentro de uma embalagem plástica contendo a informação cal viva em pó, substância proibida para marcação do terreno de jogo".

Esta utilização de “um novo produto”, explicou o árbitro no relatório, aconteceu depois de várias remarcações sem sucesso que fizeram alterar o horário do jogo e de um novo acordo entre todos os elementos no sentido de "marcar novamente o terreno de jogo", uma vez que "a intenção de todos seria a realização da partida, a qual ficou remarcada para as 21:30, hora local".

"De referir ainda que a maior parte das linhas estavam irregulares, visto que as suas dimensões não tinham as medidas exigidas pela lei", pode ainda ler-se no documento a que a agência Lusa teve acesso.

"Perante estes novos factos", ficou decidido na reunião entre todas as partes que não haveria jogo à hora reagendada e que o mesmo se iria realizar no dia seguinte, às 16:30, hora locais, como aconteceu, e que terminaria com a vitória do Santa Clara por 2-1.