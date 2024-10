O polaco Damian Sylwestrzak vai arbitrar o jogo entre o FC Porto e o Hoffenheim, na quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, para a Liga Europa de futebol, anunciou hoje a UEFA.

A equipa lidera por Sylwestrzak, de 32 anos, é totalmente polaca e integra Pawel Sokolnicki e Marcin Kochanek, como assistentes, Piotr Lasyk, no videoárbitro (VAR) e Tomasz Kwiatkowski como assistente de VAR. O árbitro polaco vai cruzar-se esta época pela segunda vez com uma equipa portuguesa, depois de ter dirigido, em 03 de outubro, em Atenas, o Olympiacos-Sporting de Braga, também da fase de liga da segunda competição europeia de clubes, que os gregos venceram por 3-0. O FC Porto procura na quinta-feira conquistar a primeira vitória na fase de liga da Liga Europa de futebol, depois de ter perdido por 3-2 no estádio do Bodo/Glimt, e de ter empatado 3-3 em casa com o Manchester United.