O ex-jogador turco, agora treinador no Eyupspor, da segunda divisão da Turquia, foi colega de Aktürkoglu durante duas temporadas, 2020/2021 e 2021/2022, no Galatasaray. E bastaram dois anos para se encantar com o novo futebolista das águias.

"É um fenómeno, sem dúvida, o melhor na sua posição no futebol turco. O Benfica contratou um jogador melhor do que eu. Quando o conheci não tinha ideia das enormes qualidades que tinha, mas bastaram poucos treinos para perceber que estava ali um futebolista que fazia a diferença. É como um irmão para mim, falamos muito, e tenho a certeza que vão ficar encantados com ele", começou por salientar Arda Turan ao SAPO24.

"Não percebo como um jogador como Kerem [primeiro nome de Aktürkoglu] não pode sair por 40 ou 50 milhões de euros" Arda Turan

Mal soube da transferência para o Benfica, Turan não se coibiu de elogiar o Harry Potter turco, como Aktürkoglu é conhecido. "Estou orgulhoso do meu irmão. Tenho absoluta fé que representarás o nosso país da melhor forma. És um dos jogadores que melhor joga este jogo. Não te esqueças de divertir-te e ser feliz", salientou na altura.

Aktürkoglu chegou ao Benfica no último dia de mercado deste verão, tendo mesmo assinado o seu contrato com as águias em pleno aeroporto de Lisboa, dada a urgência da entrada do seu contrato na Liga Portuguesa de futebol. O extremo de 25 anos custou 12 milhões de euros ao emblema português, um valor "baixo" para Turan.

Aktürkoglu e Turan Arda Turan é o principal ídolo do novo reforço do Benfica Instagram Kerem Aktürkoglu

"Infelizmente os jogadores turcos não são devidamente valorizados. Não percebo como um jogador como Kerem [primeiro nome de Aktürkoglu] não pode sair por 40 ou 50 milhões de euros. É por ser turco? Os turcos valem menos do que os outros futebolistas? Algo está mal, contratamos a preços inacreditáveis e depois vendemos os nossos jovens por verbas incompreensíveis. Foi bom para o Benfica que contratou um fenómeno a um preço muito reduzido, muito baixo", referiu o antigo internacional turco.

"Tem uma mentalidade fantástica, é implacável e tem a capacidade também de incentivar os seus companheiros. É, essencialmente, um jogador contagiante, que será adorado em qualquer clube" Arda Turan

Apesar dos elogios de Ardan Turan, Aktürkoğlu é um quase total desconhecido para os benfiquistas e, em geral, para os amantes do futebol nacional. Pedimos então ao antigo astro turco para o descrever como jogador.

"É um futebolista que tem uma energia contagiante durante todo o jogo, com ou sem bola. Recebe-a na perfeição entre linhas durante todo o jogo, pressiona bem, e essencialmente estica o jogo com as suas corridas, criando muitas oportunidades de golo para si e para a equipa. Tem uma mentalidade fantástica, é implacável e tem a capacidade também de incentivar os seus companheiros. É, essencialmente, um jogador contagiante, que será adorado em qualquer clube", diz Turan, referindo onde vê o compatriota a jogar no Benfica.

"É um jogador moderno, que joga mais à esquerda, usando sobretudo o seu pé direito, mas não tem problemas também em jogar com o esquerdo. Tem uma velocidade incrível e um drible fantástico, faz o corredor esquerdo com enorme qualidade. Pode também jogar como segundo avançado, mas é à esquerda que se sente melhor", garante o ex-jogador, salientando também que Aktürkoğlu não sentirá pressão a jogar no Benfica.

"Há maior pressão do que jogar na Turquia no clube como o Galatasaray? Se há adeptos exigentes são os do Gala. Aktürkoğlu já os sentiu também, numa altura em que esteve mais em baixo. Mas quem não sentiu as exigências dos adeptos? Também Messi e Ronaldo sentem e sentiram e há que ultrapassar isso. Não vai ter qualquer problema nesse aspeto, vão ver", concluiu.