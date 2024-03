O treinador, de 50 anos, estava sem clube depois de deixar os brasileiros do Goiás, por quem conseguiu sete vitórias em 27 encontros.

O técnico português, que assinou um contrato válido com os famalicenses até ao final da temporada, passou por vários clubes nacionais, casos de Vitória de Guimarães, Varzim, Penafiel, Vilafranquense e Arouca.

“Armando Evangelista, de 50 anos, é um técnico com vasta experiência e currículo no futebol português. A estreia no patamar superior ocorreu ao serviço do Vitória de Guimarães, seguindo-se passagens por Varzim, Penafiel, Vilafranquense e Arouca”, pode ler-se em comunicado no site do clube famalicense.

A mudança no comando técnico do Famalicão, com a saída de João Pedro Sousa, aconteceu após uma sequência de quatro jogos consecutivos sem vencer.

O Famalicão ocupa, com 25 jornadas disputadas (os famalicenses têm um jogo a menos), a nona posição da tabela classificativa da I Liga, com 28 pontos.