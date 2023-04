A equipa arouquense, que não perde há oito jogos no campeonato, está no quinto lugar, que dá acesso à Liga Conferência Europa de 2023/24, somando 48 pontos, mais seis do que o Famalicão, que é sexto.

A formação orientada por Armando Evangelista está na melhor série de resultados da época e vai procurar ‘devolver’ o resultado da primeira volta do campeonato, quando o Rio Ave venceu na visita a Arouca (1-0), com um golo de Aziz, que já deixou o clube.

Já a equipa de Vila do Conde, não vence há quatro jogos, mas está em posição confortável no campeonato, no 12.º posto, com 35 pontos.

A 30.ª jornada prossegue no fim de semana, com destaque para a visita do líder Benfica ao terreno do Gil Vicente, para o dérbi entre o FC Porto e o Boavista, e as receções de Sporting de Braga ao Portimonense e do Sporting ao Famalicão.

Programa da 30.ª jornada:

– Sexta-feira, 28 abr:

Rio Ave — Arouca, 20:15.

– Sábado, 29 abr:

Marítimo — Vitória de Guimarães, 15:30.

Sporting de Braga — Portimonense, 15:30.

Desportivo de Chaves — Casa Pia, 18:00.

Vizela — Paços de Ferreira, 18:00.

Gil Vicente — Benfica, 20:30.

– Domingo:

Estoril Praia — Santa Clara, 15:30.

FC Porto — Boavista, 18:00.

Sporting — Famalicão, 20:30.