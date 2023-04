Um golo do espanhol Rafa Mujica, aos 35 minutos, selou o triunfo dos anfitriões, que somaram a segunda vitória consecutiva e quarta nos últimos seis jogos, aos quais juntam mais dois empates.

Na classificação, o Arouca passou a somar 44 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, derrotado na sexta-feira por 2-1 no reduto do Boavista, enquanto o Marítimo continua em 16.º, com 19, mas pode ultrapassado pelo Paços de Ferreira.