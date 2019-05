No Mestalla, num jogo em que Gonçalo Guedes foi titular (saiu aos 71), o francês Gameiro marcou, aos 11 minutos, o primeiro golo do Valência, mas o gabonês Aubameyang, aos 17, e o francês Lacazette, aos 50, deram a volta ao resultado. Gameiro ainda ‘bisou’, aos 58, antes de Aubameyang marcar os seus 29.º e 30.º golos da temporada (69 e 88), consumando o ‘hat-trick’ e estabelecendo o 4-2 final.

Um ano depois de cair nas ‘meias’, o Arsenal vai disputar, no Estádio Olímpico de Baku, em 29 de maio, a sua segunda final da competição, depois da derrota em 1999/2000 com o Galatasaray, então com a designação de Taça UEFA, e a sétima final europeia.