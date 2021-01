Com o internacional português Cédric Soares no ‘onze’, os ‘gunners’ inauguraram o marcador aos 50 minutos, por intermédio do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, e ampliaram a vantagem pouco depois, aos 60, através de Bukayo Saka.

Estes três jogadores estariam envolvidos no terceiro tento do Arsenal, anotado aos 77 minutos: Saka combinou com Cédric na faixa direita e o lateral direito luso, em cima da linha de fundo, cruzou para Aubameyang consumar o ‘bis’.

A formação londrina vai encetando a retoma na ‘Premier League’ e vive a melhor fase na prova, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco encontros, ocupando o 10.º lugar, com 27 pontos.

Em sentido contrário, o Newcastle, que é 15.º colocado, está a atravessar o pior momento da temporada, tendo somado a terceira derrota seguida numa série de sete partidas sem vencer.