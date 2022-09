“Temos o prazer de confirmar a contratação de Arthur Melo por empréstimo da Juventus para o restante da temporada 2022/23, sujeito a autorização internacional”, comunicaram os ‘reds’, nas redes sociais.

O médio, de 26 anos, realizou um total de 63 encontros ao longo de duas épocas pela Juve, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, tendo considerado que o ingresso no Liverpool é a “escolha certa”.

“Estou muito, muito feliz por estar aqui, por vestir esta grande camisola, com este famoso emblema que representa tanto no futebol mundial. É um sonho. Conversámos muito e as nossas ideias e visões encaixaram-se bem, então tenho a certeza de que foi a escolha certa”, manifestou o internacional ‘canarinho’ em 22 ocasiões, citado pelo clube de Merseyside.

Nos ‘reds’, Arthur Melo vai ser companheiro de equipa dos portugueses Fábio Carvalho e Diogo Jota.